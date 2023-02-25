Каша Свекольный детокс: как справиться с последствиями Масленицы

Каша Свекольный детокс: как справиться с последствиями Масленицы
Фото: www.unsplash.com
От жирных ароматных блинов сложно отказаться

Целую неделю жители нашей страны позволяют себе предаваться чревоугодию и в больших количествах употребляют вкусные, ароматные блинчики. На Масленицу сами традиции велели отказаться от всех диет. Однако после завершения праздничной недели организму нужна поддержка. Настоящей палочкой-выручалочкой станет каша Свекольный детокс.


Ингредиенты


Одна столовая ложка овсянки быстрого приготовления, одна сырая свекла, 50 г брокколи, 50 г любимой зелени, 5 г тертого корня имбиря, по щепотке перца и соли, пару капель лимонного сока.

Пошаговый рецепт приготовления


Такая каша поможет организму освободиться от лишнего и наладит пищеварение. Свеклу нужно нарезать небольшими кубиками. Корень имбиря – натереть на терке или нарезать ножом.

Осталось превратить все ингредиенты в однородную полезную смесь. Берем хлопья, свеклу, имбирь, брокколи, зеленушку, специи и хорошенько измельчаем в чаше блендера. Заправляем небольшим количеством лимонного сока – полезная и вкусная свекольная кашка готова.

новости партнеров

НАТО привели в готовность: слова Путина перепугали Столтенберга

Запад переживает из-за российского ядерного оружия

Раскрыта причина проблем между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ

Военные столкнулись недопониманием из-за боеприпасов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей