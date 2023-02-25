От жирных ароматных блинов сложно отказаться

Целую неделю жители нашей страны позволяют себе предаваться чревоугодию и в больших количествах употребляют вкусные, ароматные блинчики. На Масленицу сами традиции велели отказаться от всех диет. Однако после завершения праздничной недели организму нужна поддержка. Настоящей палочкой-выручалочкой станет каша Свекольный детокс.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Одна столовая ложка овсянки быстрого приготовления, одна сырая свекла, 50 г брокколи, 50 г любимой зелени, 5 г тертого корня имбиря, по щепотке перца и соли, пару капель лимонного сока.Такая каша поможет организму освободиться от лишнего и наладит пищеварение. Свеклу нужно нарезать небольшими кубиками. Корень имбиря – натереть на терке или нарезать ножом.Осталось превратить все ингредиенты в однородную полезную смесь. Берем хлопья, свеклу, имбирь, брокколи, зеленушку, специи и хорошенько измельчаем в чаше блендера. Заправляем небольшим количеством лимонного сока – полезная и вкусная свекольная кашка готова.