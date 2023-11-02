Собчак обвинили в тайной работе на ФСБ

Раскрыта главная цель "агента" Ксении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА



Имя Ксении Собчак уже несколько десятилетий не сходит с первых полос популярных изданий. Личность "блондинки в шоколаде" вызывает много противоречивых оценок, однако то, как живет Собчак, интересно всем. С любопытным заявлением по поводу знаменитости выступил опальный рэпер Моргенштерн*.



Так, сбежавший из России после известных событий прошлого года певец убежден, что Ксения тайно трудится на российские спецслужбы. Алишер заявил, что, по его мнению, она – тайный агент ФСБ. Более того, молодой человек даже знает, какую "цель" якобы поставили перед блондинкой спецслужбисты.



Моргенштерн* считает, что перед Собчак стоит задача по возвращению покинувших Россию звезд обратно домой. Алишера она тоже пыталась завербовать и обещала, что никаких проблем после возвращения в Россию у него не будет. Более того, Ксения "гарантировала" артисту бурную профессиональную деятельность и возможность заработать много денег.

"Обещаю, проблем не будет, лучше же для своих петь, чем здесь. И денег больше будет", – сказала Ксения. Просила остальным рассказать, кто уехал. Это как называется? Она типа агент?" , – передает слова блондинки рэпер.

К слову, ранее Моргенштерна* жестко послали на Украине.



*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации