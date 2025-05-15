Блогера Валерию Маркес застрелили во время прямого эфира в TikTok

Девушка рассталась с жизнью в момент общения с подписчиками

Известная мексиканская блогер Валерия Маркес была убита во время прямого эфира в TikTok. Как сообщают СМИ, трагедия произошла в городе Сапопан, расположенном в штате Халиско, прямо в помещении ее салона красоты.

Во время трансляции к девушке подошел неизвестный, завязал с ней короткий разговор, после чего выстрелил в нее. Все это попало на камеру, но спустя несколько секунд трансляция прервалась – нападавший забрал телефон девушки.

По предварительной версии прокуратуры, нападение рассматривается как фемицид – преступление, совершенное на почве ненависти к женщине. Личность стрелявшего пока не установлена, полиция проводит расследование.

Незадолго до трагедии Валерия делилась с подписчиками подробностями: незнакомец уже приходил в салон с подарком и вызвал у нее настороженность. Она говорила, что опасается его возвращения.

Напомним, ранее стало известно о смерти в зоне боевых действий популярного украинского артиста.