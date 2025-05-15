Убит сражавшийся за ВСУ известный актер Максим Нелипа

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Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины, погиб в зоне конфликта. О его смерти стало известно 12 мая, информацию подтвердили украинские СМИ и безутешная супруга артиста. Женщина написала о личной трагедии в соцсетях.
Обстоятельства смерти звезды скрываются. Где конкретно оборвался жизненный путь знаменитости, пока не сообщается.
Нелипа присоединился к украинской армии в 2022 году, вскоре после начала военных действий. До этого он был известен широкой публике как участник КВН и проекта "Дизель-шоу", а также снимался в украинских фильмах.
Смерть Нелипы вызвала волну откликов в социальных сетях, украинская публика вспоминает его как яркого и харизматичного артиста.
К слову, ранее смерть легенды советского кинематографа Нины Гребешковой обернулась грандиозным скандалом. Оплошность журналистов привела к тому, что в дело пришлось вмешаться знаменитой телеведущей Ксении Собчак.
Страна оказалась на перепутье