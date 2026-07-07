ИИ, коворкинг и вечеринки: Горбачева, Гайдулян и Копейкин оценили новое пространство в Москве

ИИ, коворкинг и вечеринки: Горбачева, Гайдулян и Копейкин оценили новое пространство в Москве
Фото: пресс-служба
Звезды собрались на открытии необычной площадки

В Москве начала работу новая технологичная площадка "Сбер.Среда", которая расположилась в ресторане "Оригинал" рядом с метро "Курская".

Пространство создано для всех, кто интересуется искусственным интеллектом и современными технологиями. Здесь объединили коворкинг, шахматную зону, настольный теннис, фотобудку. Также гостей ждет насыщенная программа мероприятий.

Главная задача проекта – сделать обсуждение технологий и ИИ доступным не только для специалистов, но и для всех желающих.

На открытии площадки побывали многие известные актеры и инфлюенсеры, среди которых Ирина Горбачева, Слава Копейкин, Андрей Гайдулян, Сюзанна Мальбэк, Макар Хлебников, Алена Долголенко и другие.

Фото: пресс-служба

Пространство будет открыто ежедневно с июля по сентябрь. За это время организаторы рассчитывают принять более 30 тысяч посетителей и провести свыше 30 мероприятий, включая технологические митапы, хакатоны, лекции, встречи профессиональных сообществ, мероприятия по найму и активности, посвященные искусственному интеллекту.

Одним из главных событий программы станет AI-фестиваль, который соберет экспертов, исследователей и всех, кто интересуется развитием технологий. Кроме того, гостей ждут книжный клуб, культурные мероприятия и встречи по интересам.

В дальнейшем подобные пространства планируют открыть также в Казани, Санкт-Петербурге и других российских городах.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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