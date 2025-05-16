Смерть знаменитости окутана тайной

Американский артист Джо Дон Бейкер, известный по ролям в культовых кинолентах о Джеймсе Бонде, завершил свой земной путь на 90-м году жизни. Трагическое событие случилось еще 7 мая, но широкой общественности об этом стало известно только сейчас.

Более того, смерть знаменитости окутана тайной – поклонники до сих пор не знают, что стало причиной трагедии.

Бейкер появился в трех бондианах: сначала в роли злодея в "Искрах из глаз", а затем агента ЦРУ, помогающего легендарному разведчику в кинолентах "Золотой глаз" и "Завтра не умрет никогда".

Всего за свою карьеру он снялся в 57 картинах и официально завершил актерскую деятельность в 2012 году.

О кончине артиста сообщили представители семьи, но каких-либо подробностей не раскрыли. Смерть известного актера стала большим ударом для его родных, поклонников и коллег.

Напомним, накануне была опубликована резонансная информация о гибели блогера прямо в прямом эфире. Девушку застрелил неизвестный в тот момент, когда она общалась со своими подписчиками.