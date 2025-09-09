Лепс подарил своей невесте-студентке роскошный презент

Артист готов быть щедрым для юной красавицы

Григорий Лепс устроил для своей невесты Авроры Кибы роскошный сюрприз – певец преподнес девушке 15 001 розу. Массивные букеты заняли огромное пространство. Своим счастьем 19-летняя возлюбленная звезды поделилась в социальных сетях.

На видео и фото юная невеста предстала без макияжа, в простом топе и брюках. Девушка позировала на фоне гор цветов. Судя по публикации, внимание ей явно по душе – Аврора не скрывала эмоций и с улыбкой приняла столь щедрый знак внимания.

Разница в возрасте между влюбленными вызывает оживленные разговоры: в светских кругах активно обсуждают, что артист в несколько раз старше своей избранницы.

При этом после того, как стало известно о романе девушки с известным исполнителем, имя Авроры стало звучать по всей стране. Судя по всему, внимание публики очень льстит молодой красавице.