Лолита объяснила, почему больше никогда не выйдет замужа

Лолита объяснила, почему больше никогда не выйдет замуж
Лолита Милявская. Фото: АГН Москва
Милявская не хочет головной боли в виде брачных контрактов и раздела имущества

Певица Лолита Милявская, у которой за плечами несколько браков, призналась, что больше не планирует идти в загс. Экс-супруга Александра Цекало объяснила, что личный опыт научил ее осторожности, а нынешнее одиночество ее вполне устраивает.

"У меня уже был опыт, когда один из моих бывших мужей после развода фактически "раздел" меня", – поделилась певица.

Именно поэтому, по ее словам, с последним мужем – теннисистом Дмитрием Ивановым – у нее уже был брачный контракт, который позволил сохранить имущество. Но даже такие меры предосторожности не вернули желания снова надевать фату.

"Больше я в загс не хочу, мне и так хорошо. Опять брачный контракт составлять? Хватит", – пояснила Лолита.

Как-то артистка также признавалась, что теперь внимательнее относится к выбору партнера. В ее идеальном мужчине главное – ум и зрелость, а молодые поклонники ее больше не привлекают.

С Александром Цекало Лолита развелась в 2000-м с громким скандалом. Годы спустя певица остыла и даже призналась: "Мы были нищие, как церковные мыши". Именно после того союза, по словам Милявской, начался ее карьерный взлет. Годы спустя она изменила отношение к бывшему супругу, к которому теперь испытывает благодарность.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
По теме

Базу НАТО с британцами под Одессой накрыли ударом

Цель располагалась в курортной зоне

В Госдуме объяснили, почему Зеленский нужен живым

Москва хочет судить главу киевского режима за все преступления

