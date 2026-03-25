Маликов рассказал, как сохраняет форму в 56 лет: "Регулярный секс помогает"

Дмитрий Маликов. Фото: АГН Москва
А еще лучше, говорит певец – ежедневные концерты

56-летний Дмитрий Маликов на концерте "Звезды Дорожного радио" поделился с журналистами, как ему удается сохранять отличную форму. Певец признался, что не считает себя метросексуалом и не слишком за собой следит – даже на маникюр времени не хватает. Но есть несколько проверенных способов.

"Спортом, конечно, занимаюсь. Регулярный секс помогает. Но самая лучшая подготовка – это когда у тебя каждый день концерты, на автомате уже выступаешь", – рассказал артист.

Маликов также высказался о пластических операциях. Певец не желает  ничего в себе менять и призывает стареть естественно. Никаких хирургических вмешательств в его планах нет.

Кстати, о концертах: у певца действительно плотный график. Гастроли, съемки, новые проекты – все это, по его признанию, держит в тонусе и не дает расслабиться.

В отношениях с супругой Еленой, с которой они вместе уже больше 20 лет, у Дмитрия тоже бывали непростые периоды. Однажды, как признавался артист, они не общались несколько недель из-за серьезного разногласия. Однако, по его словам, такие кризисы только укрепляют брак – главное, уметь прощать и искать компромиссы. 

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей