Маликов рассказал, как сохраняет форму в 56 лет: "Регулярный секс помогает"

А еще лучше, говорит певец – ежедневные концерты

56-летний Дмитрий Маликов на концерте "Звезды Дорожного радио" поделился с журналистами, как ему удается сохранять отличную форму. Певец признался, что не считает себя метросексуалом и не слишком за собой следит – даже на маникюр времени не хватает. Но есть несколько проверенных способов.

"Спортом, конечно, занимаюсь. Регулярный секс помогает. Но самая лучшая подготовка – это когда у тебя каждый день концерты, на автомате уже выступаешь", – рассказал артист.

Маликов также высказался о пластических операциях. Певец не желает ничего в себе менять и призывает стареть естественно. Никаких хирургических вмешательств в его планах нет.

Кстати, о концертах: у певца действительно плотный график. Гастроли, съемки, новые проекты – все это, по его признанию, держит в тонусе и не дает расслабиться.

В отношениях с супругой Еленой, с которой они вместе уже больше 20 лет, у Дмитрия тоже бывали непростые периоды. Однажды, как признавался артист, они не общались несколько недель из-за серьезного разногласия. Однако, по его словам, такие кризисы только укрепляют брак – главное, уметь прощать и искать компромиссы.