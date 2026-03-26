Андрей Аршавин взвинтил ценник на свой дом в Петербурге на 20 млн рублей

Андрей Аршавин. Фото: АГН Москва
На рынке считают, что продать по такой цене недвижимость будет трудно

Андрей Аршавин уже третий год пытается продать свой дом в петербургских Коломягах. Неожиданно он не стал снижать цену, а наоборот – поднял ее почти на 20 миллионов. Теперь особняк оценивается в 169,9 миллиона рублей.

Как выяснила "КП-Петербург", причина банальна: перед этим в доме установили дизайнерскую кухню и купили дорогую технику. По словам риелтора, это была инициатива самого владельца.

В доме 400 квадратных метров: натуральный камень, дубовые полы с подогревом, "умный дом". На подземном этаже – полноценная SPA-зона: джакузи, сауна, бар. На верхних – спальни с гардеробными и панорамными окнами.

При этом эксперты сомневаются, что дом уйдет по новой цене. На рынке считают, что реальная стоимость – около 120 миллионов, а цена завышена. Покупатели за такие деньги хотят сами выбирать интерьер, а не получать готовый вариант.

Кстати, звезда российского футбола покупал этот дом в разгар карьеры за 20 миллионов рублей. Обставляла его тогдашняя гражданская жена Юлия Барановская, но они разошлись, так и не въехав. Позже там жила уже новая супруга Алиса Казьмина, но после скандального развода спортсмен выселил и ее. Сейчас особняк пустует.

Кстати, с экс-женой Юлией Барановской у Андрея давние счеты. После развода футболист жаловался, что она будто бы забрала все его спортивные награды – мяч с автографами звезд, статуэтки лучшего игрока месяца в АПЛ и даже медали с Евро-2008.

Источник: "КП-Петербург" ✓ Надежный источник

