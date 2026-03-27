Звезда сериалов Оливейра пожаловался на проблемы с сексом в доме престарелых

Знаменитости тяжело дается воздержание

Бразильский актер Маркос Оливейра откровенно рассказал о своей жизни в доме престарелых для артистов в Рио-де-Жанейро – и его признания звучат весьма пикантно. Звезда сериалов "Большая семья" и "Жестокий ангел" с прискорбием объявил, что чувствует себя лишенным важной части жизни.

69-летний ловелас отметил, что даже в пожилом возрасте сексуальность никуда не исчезает, однако об этом не принято говорить, хотя с возрастом человек не перестает испытывать желания и эмоции.

При этом актер подчеркнул, что речь для него идет не столько о физической стороне процесса, сколько о человеческом тепле. Он объяснил, что ему не нужны яркие и активные постельные утехи, но очень важна телесная близость, внимание и ощущение взаимности, которых в условиях дома престарелых добиться невозможно.

Кроме того, Оливейра признался, что ему тяжело адаптироваться к окружающей атмосфере. По его наблюдениям, многие постояльцы замкнуты на прошлом, не стремятся к общению и ограничиваются поверхностными разговорами, что только усиливает чувство одиночества.

Актер переехал в дом для пожилых артистов в 2025 году, и с тех пор, судя по его словам, ему так и не удалось почувствовать себя там по-настоящему своим.