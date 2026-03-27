Звезда сериалов Оливейра пожаловался на проблемы с сексом в доме престарелых

Маркос Оливейра. Фото: соцсети
Знаменитости тяжело дается воздержание

Бразильский актер Маркос Оливейра откровенно рассказал о своей жизни в доме престарелых для артистов в Рио-де-Жанейро – и его признания звучат весьма пикантно. Звезда сериалов "Большая семья" и "Жестокий ангел" с прискорбием объявил, что чувствует себя лишенным важной части жизни.

69-летний ловелас отметил, что даже в пожилом возрасте сексуальность никуда не исчезает, однако об этом не принято говорить, хотя с возрастом человек не перестает испытывать желания и эмоции.

При этом актер подчеркнул, что речь для него идет не столько о физической стороне процесса, сколько о человеческом тепле. Он объяснил, что ему не нужны яркие и активные постельные утехи, но очень важна телесная близость, внимание и ощущение взаимности, которых в условиях дома престарелых добиться невозможно.

Кроме того, Оливейра признался, что ему тяжело адаптироваться к окружающей атмосфере. По его наблюдениям, многие постояльцы замкнуты на прошлом, не стремятся к общению и ограничиваются поверхностными разговорами, что только усиливает чувство одиночества.

Актер переехал в дом для пожилых артистов в 2025 году, и с тех пор, судя по его словам, ему так и не удалось почувствовать себя там по-настоящему своим.

Источник: Metropoles ✓ Надежный источник
По теме

"Конец войне": Иран нанес мощный удар по Трампу

Вашингтон поплатился за свою самоуверенность

Финляндии предрекли участь "атомной пустоши" после решения о ядерном оружии

Наличие ядерных боеприпасов превращает инфраструктуру в первоочередные военные цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей