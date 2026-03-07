Наталья Рудова объяснила, почему не считает Дмитрия Нагиева секс-символом

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Наталья Рудова не согласна с высокими оценками сексуальности Дмитрия Нагиева – актриса не считает, что популярного ведущего можно считать секс-символом.
Звезда "Татьяниного дня" говорит, что в списке наиболее сексуальных мужчин безоговорочно лидирует Джейкоб Элорди, который снялся в "Грозовом перевале" вместе с Марго Робби.
"Нет, конечно. Димочка, извини. В данный момент, мне кажется, весь мир умирает по Джейкобу Элорди. После "Грозового перевала" низкий поклон", – делится мыслями киноактриса.
Наталья признается, что никогда не оценивала внешние параметры Джейкоба с женской точки зрения, но после выхода картины Эмиральд Феннелл тот привлек ее внимание.
"А женщиной я назову себя", – добавила Наталья.
Нагиев, кстати, зарабатывает в Дубае свыше 90 миллионов рублей в год на закрытых курсах – там он обучает прокачке харизмы. Среди коллег актера – сын Кирилл и педагог Александр Шульгин. На потоке собираются до 25 человек. За двухдневный курс желающие платят по 350 тыс. рублей.
Будапешт перекрыл денежные потоки для Киева из ЕС
Киев уже начал подсчитывать ракеты, которые американцы используют для отражения атак Ирана