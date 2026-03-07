Наталья Рудова объяснила, почему не считает Дмитрия Нагиева секс-символом

Рудова отказалась называть Нагиева секс-символом: "Димочка, извини"
Дмитрий Нагиев. Фото: АГН Москва
У актрисы на примете более привлекательный, по ее мнению, кандидат

Наталья Рудова не согласна с высокими оценками сексуальности Дмитрия Нагиева – актриса не считает, что популярного ведущего можно считать секс-символом.

Звезда "Татьяниного дня" говорит, что в списке наиболее сексуальных мужчин безоговорочно лидирует Джейкоб Элорди, который снялся в "Грозовом перевале" вместе с Марго Робби.

"Нет, конечно. Димочка, извини. В данный момент, мне кажется, весь мир умирает по Джейкобу Элорди. После "Грозового перевала" низкий поклон", – делится мыслями киноактриса.

Наталья признается, что никогда не оценивала внешние параметры Джейкоба с женской точки зрения, но после выхода картины Эмиральд Феннелл тот привлек ее внимание. 

"А женщиной я назову себя", – добавила Наталья.

Нагиев, кстати, зарабатывает в Дубае свыше 90 миллионов рублей в год на закрытых курсах – там он обучает прокачке харизмы. Среди коллег актера – сын Кирилл и педагог Александр Шульгин. На потоке собираются до 25 человек. За двухдневный курс желающие платят по 350 тыс. рублей.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

