Мария Погребняк рассказала, как рожала в Германии

Мария Погребняк решила поделиться своим опытом материнства и откровенно рассказала о том, как проходили ее беременности и роды. У нее четверо детей, и каждый раз все происходило по-разному, иногда совсем не так, как она ожидала.

Звезда рассказала о первой беременности, которая состоялась еще в 18 лет. Родные тогда окружили ее заботой, старались накормить как можно лучше, но в итоге это обернулось серьезным набором веса и тяжелыми родами.

Самыми яркими Мария назвала третьи роды, которые проходили в Германии. Она была довольна тем, что врачи заранее спланировали процесс. Девушке предложили прийти в определенный день, а до этого активно двигаться, чтобы запустить родовую деятельность. В итоге ей пришлось несколько часов подряд ходить, пока рядом находился отец ребенка, который сам быстро выдохся.

Мария рассказала, что должна была родить в этот день, но сначала ничего не происходило, и ей даже посоветовали лечь спать. Но стоило врачу уехать, как начались сильные схватки. Ощущения были очень болезненными, а события развивались стремительно – в какой-то момент муж оказался с руками и ногами вовлечен в процесс и помогал принимать ребенка. В итоге ему доверили перерезать пуповину, и этот момент дался ему непросто – он едва не потерял сознание от пережитого.