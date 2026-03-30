Алсу сообщила о смерти близкого человека

Девушка сильно переживает потерю

Популярная исполнительница Алсу столкнулась с тяжелой утратой и открыто рассказала об этом своим подписчикам. Печальная новость оказалась для нее по-настоящему болезненной.

Певица сообщила, что ушел из жизни врач Олег Бесс – человек, который был рядом с ее семьей в самые важные моменты. Именно он все три раза принимал у нее роды, и за годы общения стал для звезды не просто доктором, а очень близким человеком.

В своем блоге она поделилась старыми фотографиями с другом и рассказала, что глубоко переживает произошедшее. Она назвала трагедию невосполнимой потерей и пообещала, что память об отличном медике навсегда останется с ней.

Алсу также не оставила без внимания родных врача. Она выразила искреннюю поддержку его семье, подчеркнув, что переживает вместе с ними и желает им сил справиться с этой утратой.