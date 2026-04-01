Анастасия Решетова объяснила свой отказ от пластики: "Недостатки были в голове"

Анастасия Решетова. Фото: ТГ-канал t.me/reshetovalife
Модель не гонится за навеянными стандартами красоты и понимает, что природа дала ей все нужное

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова продемонстрировала подписчикам свою внешность после того, как убрала гель из губ. Блогер призналась, что решила отказаться от "улучшайзинга" и вернуться к природным чертам.

Пришла к такому пониманию Анастасия только годы спустя. Теперь она понимает, что ее убежденность в несовершенстве была надуманной.

"<..> пришла к выводу, что все мои недостатки были лишь в моей голове и что природа изначально наградила меня привлекательной внешностью, а мне лишь нужно было научиться ее правильно преподносить", – написала Решетова.

Ранее она уже признавалась, что жалеет о пластической операции по изменению формы носа. С годами Настя пересмотрела отношение к своей внешности и призвала девушек не сравнивать себя с другими, а любить себя такими, какие они есть.

Не так давно Решетова уже размышляла о несовершенствах и призывала поклонниц не гнаться за модными стандартами, а учиться принимать себя.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

