Получившая травму на гастролях Светикова решила не отменять тур

Девушка серьезно пострадала

Популярная российская исполнительница Светлана Светикова, несмотря на проблемы со здоровьем, не собирается менять свои планы и отменять гастроли. Об этом сообщил ее помощник Алексей Плохотников. Известно, что девушка серьезно травмировалась во время гастролей.

Алексей отметил, что состояние знаменитости не вызывает серьезных опасений и не станет препятствием для предстоящего тура по родной стране. При этом подробности диагноза мужчина раскрывать не стал, ограничившись лишь тем, что сейчас звезда находится дома и проходит процесс восстановления.

Сама артистка ранее делилась, что из-за травмы испытывает трудности с передвижением и переживает не лучший период в жизнь. Что конкретно произошло со звездой, пока неизвестно.