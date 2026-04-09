Алсу рассказала о реакции окружающих на ее новую внешность

Звезда очень сильно изменилась

С приходом весны певица Алсу решилась на кардинальные перемены во внешности. Она отказалась от привычных длинных волос и выбрала стильное каре с эффектной укладкой, что очень сильно изменило ее внешний вид и даже сделало звезду неузнаваемой.

В своем блоге артистка поделилась историей, которая произошла с ней после смены имиджа. Звезда пожаловалась, что один из знакомых при встрече просто не узнал ее: она сама первой поздоровалась, а он, глядя прямо на нее, растерянно пробормотал "здрасьте", после чего прошел мимо. Алсу с иронией отметила, что теперь знает, как можно замаскироваться, и поинтересовалась у подписчиков, смогли бы они узнать ее в новом образе.

Публикация сразу вызвала бурную реакцию у фанатов. В комментариях они оставили множество комплиментов, отмечая, что после развода дива стало только красивее.

