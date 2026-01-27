Алсу выступила перед россиянами в 20-градусный мороз

Алсу выступила перед россиянами в 20-градусный мороз
Алсу. Фото: соцсети
Знаменитость показала себя настоящим профессионалом

Популярная российская исполнительница Алсу не испугалась настоящей зимы и дала концерт под открытым небом при сильном морозе. Несмотря на холод, любимица публики вышла к зрителям и исполнила свои самые узнаваемые композиции, создав атмосферу настоящего праздника.

Выступление прошло в "Лужниках" в рамках спортивного зимнего фестиваля. Низкая температура не стала препятствием – на площадке собралось много гостей, которые пришли не только за развлечениями в виде различных спортивных активностей, но и ради живой музыки.

Для выступления артистка нарядилась в розовую куртку и меховую шапку и старалась постоянно двигаться, чтобы согреться. Мороз не повлиял на настрой Алсу: концерт прошел замечательно и привел в восторг публику.

