У молодого мужа Татьяны Булановой нашли долг в 13 млн рублей

Бизнесмен просрочил кредиты с оплатой набежавших штрафов

История с финансовыми проблемами Валерия Руднева, третьего супруга 57-летней певицы Татьяны Булановой, получила неожиданное продолжение. Несмотря на предыдущие заверения семьи о полном погашении задолженности, цифры в базе судебных приставов снова пошли вверх.

По данным "КП-Петербург", на конец апреля общий долг 38-летнего предпринимателя составляет около 13 миллионов рублей. В начале апреля судебные приставы завели еще одно исполнительное производство – на сумму 43 тысячи рублей. В основном это просроченные кредиты и набежавшие на них штрафы, а также два административных нарушения.

Сама Буланова ранее объясняла, что проблемы мужа связаны не столько с личными долгами, сколько с поручительствами по бизнесу. Она утверждала, что знает о ситуации и что обязательства постепенно выполняются. Руднев занимается ресторанным бизнесом. На свадьбу он подарил певице заведение за 50 миллионов рублей, но в конце 2025 года его закрыли из-за убытков, что, вероятно, и повлияло на финансовое положение семьи.

Несмотря на разницу в возрасте, муж Булановой прекрасно ладит с ее детьми от предыдущих браков. Сын певицы и ее супруг, по словам самой артистки, сразу нашли общий язык. "Они друзья", – рассказывала Буланова в эфире радио.