Боярская рассказала о способе справляться с травмами прошлого

У актрисы нет жалости к себе, если нужно двигаться дальше

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская дала откровенное интервью на съемках сериала "Желтуга". Актриса порассуждала о том, как тяжелые события влияют на жизнь человека и способность двигаться дальше.

По словам звезды, иногда прошлое становится серьезным препятствием. Постоянное возвращение к болезненным моментам высасывает внутренние силы и мешает принимать решения.

"Чтобы найти в себе силы жить дальше. Потому что если все время жить прошлым, я думаю, что она бы не смогла сдвинуться с этой точки: очень болезненно, сложно", – поделилась Боярская.

Она подчеркнула, что в определенный момент требуется внутренняя решимость "перерезать пуповину", связывающую с переживаниями, и выбрать новый вектор движения.

