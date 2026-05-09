Лариса Долина считает "очень простым" свой райдер

Певица утверждает, что не предпочитает никаких изысков

Лариса Долина рассказала журналистам, что именно требует для своих выступлений. По словам народной артистки, ее гастрольные запросы более чем спартанские. Певица подчеркнула, что ее райдер настолько простой, что придумать что-то более аскетичное уже невозможно.

Из-за состояния здоровья звезда вынуждена отказаться от фруктов. В список необходимого входят только питьевая вода и кофе. Для приготовления любимого напитка в гримерку Долиной всегда ставят небольшую кофемашину. Сама артистка предпочитает классический эспрессо, который варит из капсул.

Никаких других изысков и дорогостоящих продуктов певица не требует. Такой подход, по ее мнению, позволяет сосредоточиться на творчестве, а не на бытовых мелочах.

"У меня очень простой райдер. Настолько простой, что проще не бывает", – утверждает артистка.

В последнее время Долина пережила череду тяжелых событий, которые, по ее собственному признанию, стали серьезным испытанием. Однако артистка сумела перевернуть страницу и начать жизнь заново. Сейчас она находит утешение в театре, играя на сцене Таганки и в постановке Михаила Барщевского. Саму квартиру в Хамовниках, из-за которой разгорелся скандал, певица теперь называет полезным опытом.