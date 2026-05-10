Бьянка рассказала, как сбросила 40 килограммов без диеты

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая), похудевшая почти на 40 килограммов, выдала секрет своей трансформации. Оказывается, артистка не мучает себя голодом, а выбрала иную тактику.

"Я начала колоть себе пептиды", – поделилась исполнительница.

При этом Бьянка не лежит на диване. Она проводит в спортзале по четыре часа ежедневно, сочетая танцы, силовые нагрузки и асаны.

Ранее звезда уже заявляла, что не боится пластических операций. После резкого похудения ей потребовалось корректировать последствия потери веса. Сейчас она чувствует себя уверенно и не понимает звезд, которые отрицают помощь хирургов. "Королева русского R&B" не скрывает, что не сильно задумывается о реакции окружающих – главное, что она хочет нравиться себе и уверено чувствовать себя на сцене.