Певица Бьянка заговорила о новой пластической операции

Певица Бьянка заговорила о новой пластической операции
Фото: соцсети
Знаменитость призналась, что готова снова прибегнуть помощи специалистов

Певица Бьянка, кардинально изменившая свою внешность в последнее время, призналась, что не против еще раз лечь под нож пластического хирурга, если в этом возникнет необходимость. Знаменитость отметила, что для нее это один из самых действенных способов поднять себе самооценку.

После похудения почти на 40 килограммов артистке потребовалось привести свои лицо и тело в порядок. Она сделала грудь, бедра, линию талии, которые сильно пострадали после потери такого объема и веса. Теперь она невероятно довольна своими параметрами и с радостью подчеркивает их откровенными нарядами.

Также Бьянка не понимает, почему некоторые звезды скрывают свои пластические операции, уверяя народ, что их внешность – результат дисциплины и ухода. По ее мнению, ничего зазорного в этом нет.

"Мне все равно, кто что думает, – я хочу нравиться себе и уверенно чувствовать себя на сцене в своих ярких костюмах. А для этого мое тело и мое лицо должны им соответствовать", – объяснила она свою позицию.

Сейчас певица старается поддерживать результат операций с помощью активного образа жизни, правильного питания и занятий спортом. Она старается не отказывать себе во всех продуктах, но приемы пищи у нее небольшие – буквально пол-ладошки. Бьянка боится переедать, поэтому ест мало, но часто.

Источник: Леди Mail

Тайный козырь Путина вызвал ужас в Великобритании

Россию заподозрили в слежке за важным инфраструктурным объектом для возможного удара

Пропажа Герасимова: в Кремле выступили с заявлением

Военный впервые не приехал на важные маневры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей