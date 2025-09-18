Певица Бьянка заговорила о новой пластической операции

Знаменитость призналась, что готова снова прибегнуть помощи специалистов

Певица Бьянка, кардинально изменившая свою внешность в последнее время, призналась, что не против еще раз лечь под нож пластического хирурга, если в этом возникнет необходимость. Знаменитость отметила, что для нее это один из самых действенных способов поднять себе самооценку.

После похудения почти на 40 килограммов артистке потребовалось привести свои лицо и тело в порядок. Она сделала грудь, бедра, линию талии, которые сильно пострадали после потери такого объема и веса. Теперь она невероятно довольна своими параметрами и с радостью подчеркивает их откровенными нарядами.

Также Бьянка не понимает, почему некоторые звезды скрывают свои пластические операции, уверяя народ, что их внешность – результат дисциплины и ухода. По ее мнению, ничего зазорного в этом нет.

"Мне все равно, кто что думает, – я хочу нравиться себе и уверенно чувствовать себя на сцене в своих ярких костюмах. А для этого мое тело и мое лицо должны им соответствовать", – объяснила она свою позицию.

Сейчас певица старается поддерживать результат операций с помощью активного образа жизни, правильного питания и занятий спортом. Она старается не отказывать себе во всех продуктах, но приемы пищи у нее небольшие – буквально пол-ладошки. Бьянка боится переедать, поэтому ест мало, но часто.