Алексей Учитель отреагировал на слухи об учебе дочери от Пересильд

Судьбу девушки активно обсуждают в прессе

Режиссер Алексей Учитель впервые прокомментировал блуждающие вокруг его дочери Анны слухи. Поговаривают, что 16-летняя звезда якобы планирует покинуть школу ради актерской карьеры.

На эти публикации уже резко отреагировала звездная мать подростка Юлия Пересильд, обвинив журналистов в искажении информации.

Теперь ситуацию прокомментировал и отец начинающей актрисы. В разговоре с журналистами он объявил, что поддерживает желание наследницы связать жизнь с актерской профессией и надеется, что она сможет поступить в ГИТИС.

При этом культурный деятель с юмором отметил, что его дочка давно не нуждается в покровителях, самостоятельно строит собственную карьеру и уже сама "продвигает" родителей.