Пять городов на юге России, куда весна приходит раньше

И зачем туда ехать прямо сейчас

Ранней весной хочется поскорее снять пуховик и погреться на солнце. И пока в средней полосе еще только ждут настоящего тепла, на юге России уже стабильные +10-15°C. Вот пять южных городов и пять идей, чем там заняться прямо сейчас.

Поймать первое солнце в Кисловодске

Кисловодск официально один из самых солнечных городов страны, и воздух здесь прогревается очень быстро. Сюда едут ради долгих прогулок по огромному Национальному парку, где уже в апреле можно смело ходить в футболке. Здесь десятки километров обустроенных троп разной сложности, хвойный воздух и знаменитая Нарзанная галерея.

Жить комфортнее всего в исторических отелях и гостиницах Кисловодска на Курортном бульваре или в современных спа-комплексах недалеко от парка.

Встретить весну в древнем Дербенте

Самый южный город России выходит из зимы одним из первых. В марте и апреле гулять по каменным лабиринтам старого города (магалам) и подниматься к мощной цитадели Нарын-Кала одно удовольствие: солнце мягкое, а на узких улицах тихо и свободно. Можно не спеша пить чай из армудов, пробовать местное чуду и гулять вдоль побережья Каспия.

Остановиться стоит в этно-отелях прямо в старом городе или в новых гостиницах у самого Каспия.

Принять "бесстыжие ванны" в Пятигорске

Если Кисловодск – это в первую очередь огромный парк, то Пятигорск – классический лермонтовский курорт с каменными особняками XIX века. После долгих прогулок среди исторической застройки за весенним теплом стоит отправиться на склон горы Машук. Прямо из скал бьют горячие сероводородные источники, образуя природные каскадные бассейны, которые в народе давно прозвали "бесстыжими ваннами". Купаться в них можно круглогодично, любуясь панорамой города.

Для ночевки выбирайте уютные гостевые дома в историческом центре или крупные санатории и отели Пятигорска со своей лечебной базой.

Погреться в термальных источниках под Майкопом

В предгорьях Кавказа снег сходит рано, уступая место первоцветам и свежей траве. В Адыгею едут не только за прогулками по плато Лаго-Наки и глубоким ущельям, но и за полноценным релаксом. Главный повод приехать сюда именно весной – открытые термальные бассейны с минеральной водой, температура в которых стабильно держится на уровне 37–39 градусов.

Остановиться можно на базах отдыха под Майкопом или в современных шале, где такие термальные бассейны находятся прямо на территории.

Выпить кофе с видом на горы во Владикавказе

Столица Северной Осетии подкупает сочетанием южного тепла, дореволюционной архитектуры и горных пейзажей. Главный променад, проспект Мира, плотно застроен старинными особняками, а прямо над ним возвышается заснеженная Столовая гора. Весной здесь приятно сидеть на открытых верандах, пробовать настоящие осетинские пироги и гулять вдоль бурного Терека. А чтобы искупаться под открытым небом, можно съездить в термальный комплекс "Бирагзанг" неподалеку.

Жить лучше всего в исторических гостиницах Владикавказа прямо на проспекте или в современных лофтах по соседству.

