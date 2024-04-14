Врачи рассказали, что маленьким детям нельзя прокалывать уши и-за риска травм

Операцию лучше оставить на более зрелый возраст

Многие девушки обожают носить сережки, большинство из них ходят с проколотыми ушами с самого раннего детства. Родители считают, что чем раньше провести неприятную процедуру, тем лучше. Тем более, что и маленьким девочкам приятно украшать себя сережками. Однако медики против таких манипуляций.



Известный косметолог Марият Мухина рассказала о риске популярного способа сделать в ушах отверстия. Обычно в салонах делают быстрые проколы с помощью пирсинга-пистолета. Такая процедура менее болезненна и проходит практически мгновенно. Однако проблема в том, что ранки могут заживать значительно дольше, чем при использовании иглы, что приведет к большому дискомфорту у ребенка.

Другой косметолог Татьяна Аюпова обратила внимание, что маленькие дети, когда испытывают боль, способны вести себя неразумно. Так, малыши могут вырвать сережки или зацепиться за них. Это может привести к разрыву тканей и серьезным травмам. Эксперт выступила за прокалывание ушей уже в сознательном возрасте.