Доктор Мясников раскрыл опасность шашлыков с алкоголем: "Три недели на горшке"

Вы можете серьезно "обидеть" организм

Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников в рамках программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с резкой критикой привычек соотечественников на майские праздники. Народный любимец предупредил, что безобидное на первый взгляд сочетание жареного мяса и спиртного может обернуться длительной интимной связью с унитазом.

По словам доктора, кишечная микрофлора крайне негативно реагирует на поступающие извне жиры и этиловый спирт. Полезные бактерии начинают бунтовать и гибнуть, из-за чего естественные процессы пищеварения нарушаются.

"И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке", – высказался врач.

Мясников призвал сограждан соблюдать умеренность и не превращать выходные в испытание для организма.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко оценивал риски майских застолий. Специалист тогда заявил, что умеренное количество водки и шашлыка не убьет здорового человека. Однако он предостерег граждан от использования жидкостей для розжига: из-за неосторожности люди часто получают ожоги.