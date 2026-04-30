Доктор Мясников раскрыл опасность шашлыков с алкоголем: "Три недели на горшке"

Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников в рамках программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с резкой критикой привычек соотечественников на майские праздники. Народный любимец предупредил, что безобидное на первый взгляд сочетание жареного мяса и спиртного может обернуться длительной интимной связью с унитазом.
По словам доктора, кишечная микрофлора крайне негативно реагирует на поступающие извне жиры и этиловый спирт. Полезные бактерии начинают бунтовать и гибнуть, из-за чего естественные процессы пищеварения нарушаются.
"И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке", – высказался врач.
Мясников призвал сограждан соблюдать умеренность и не превращать выходные в испытание для организма.
Ранее терапевт Филипп Кузьменко оценивал риски майских застолий. Специалист тогда заявил, что умеренное количество водки и шашлыка не убьет здорового человека. Однако он предостерег граждан от использования жидкостей для розжига: из-за неосторожности люди часто получают ожоги.
