Доктор Мясников раскрыл опасность шашлыков с алкоголем: "Три недели на горшке"

Фото: freepik.com (сгенерировано ИИ)
Вы можете серьезно "обидеть" организм

Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников в рамках программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с резкой критикой привычек соотечественников на майские праздники. Народный любимец предупредил, что безобидное на первый взгляд сочетание жареного мяса и спиртного может обернуться длительной интимной связью с унитазом.

По словам доктора, кишечная микрофлора крайне негативно реагирует на поступающие извне жиры и этиловый спирт. Полезные бактерии начинают бунтовать и гибнуть, из-за чего естественные процессы пищеварения нарушаются.

"И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке", – высказался врач.

Мясников призвал сограждан соблюдать умеренность и не превращать выходные в испытание для организма.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко оценивал риски майских застолий. Специалист тогда заявил, что умеренное количество водки и шашлыка не убьет здорового человека. Однако он предостерег граждан от использования жидкостей для розжига: из-за неосторожности люди часто получают ожоги.

Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник

"Полная потеря власти": британцы предрекли Зеленскому крах из-за бегства Рады

Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

"Отчаянный крик": новый скандал с Зеленским вызвал волну бешенства на Украине

Поведение бывшего комика переходит все границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей