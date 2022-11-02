18 начинающих предпринимателей из Пермского края представили инвесторам свои бизнес-идеи

На мероприятии собралось 54 человека

1 ноября в Перми состоялась встреча в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес, где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои проекты экспертам и инвесторам. Трое участников с самыми интересными идеями получили предложения от инвестиционного фонда "ISLA".



Проект осуществляется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в деловую экосистему, где каждый начинающий предприниматель получает все ресурсы для развития. Перед презентацией участники прошли обучение навыку эффективной презентации, который пригодился им на защите проектов перед инвесторами.

"Очень классно, что есть в Пермском крае такие мероприятия! Надо развивать еще сильнее данное направление", — прокомментировал мероприятие Сергей Исаев, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель программы "Приоритет 2030" ПГНИУ.

Членами жюри стали представители деловых кругов Пермского края, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

На мероприятии собралось 54 человека. Ребята выступали с идеями различной направленности: IT-проекты, спортивные, beauty-индустрии, производственные и сельскохозяйственные. Эксперты заслушали 18 презентаций. По итогам встречи трое участников получили предложения от инвестиционного фонда "ISLA". Победителями стали Анастасия Горнова (мобильное приложение "Kid’s Health"), Александр Мирсаянов ("Индивидуальная Образовательная Программа (ИОП) ИОП 2.0") и Виталий Голдырев ("EcoGOLD" Технология переработки отходов месторождений золота).

Участники инвест-сессии поделились впечатлениями. "Удивило разнообразие проектов среди молодежи. Даже не думала, что молодежь такая разносторонняя. Очень понравилось, спасибо!", – сказала Юлия Калинина.

"Было интересно представить свой проект на инвестиционной сессии. Это мой первый опыт участия в подобных мероприятиях. Благодаря инвесторам мы открыли для себя новые пути развития", – заявила Елена Орлова.

Если вы инвестор и не попали на встречу в Перми, то до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в следующем году.

