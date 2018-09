В американском ресторане устроили стрельбу

ЧП случилось в штате Алабама, близ Обернского университета. Неизвестный открыл огонь в McDonalds. В результате один человек погиб, четверо были ранены, среди них 16-летний подросток.

Поводом для перестрелки могла стать ссора, передает Fox News со ссылкой на заявление полиции. По предварительным данным, стрелка все еще не поймали.

JUST IN: Shooting at Alabama McDonald’s leaves 1 dead, 4 wounded, police say https://t.co/JkN2L4Oy4T