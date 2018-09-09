В американском ресторане устроили стрельбу

Здоровье
- Дневной сон оказался предвестником опасной болезни
- Уникальная диета защитит от инсульта
- Признаки рака найдут по ногтям
788 новости
ЧП случилось в штате Алабама, близ Обернского университета. Неизвестный открыл огонь в McDonalds. В результате один человек погиб, четверо были ранены, среди них 16-летний подросток.
Поводом для перестрелки могла стать ссора, передает Fox News со ссылкой на заявление полиции. По предварительным данным, стрелка все еще не поймали.
JUST IN: Shooting at Alabama McDonald’s leaves 1 dead, 4 wounded, police say https://t.co/JkN2L4Oy4T— Fox News (@FoxNews) 9 сентября 2018 г.
Британцы все отследили
Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"