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В американском ресторане устроили стрельбу

Есть жертва

ЧП случилось в штате Алабама, близ Обернского университета. Неизвестный открыл огонь в McDonalds. В результате один человек погиб, четверо были ранены, среди них 16-летний подросток.

Поводом для перестрелки могла стать ссора, передает Fox News со ссылкой на заявление полиции. По предварительным данным, стрелка все еще не поймали.

Виктория БАЛАЯН
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