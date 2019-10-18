Столичный сладкоежка попал под статью

В один из супермаркетов Москвы наведался любитель шоколада и вынес из магазина 360 плиток сладкого лакомства. Другую торговую точку он опустошил на 100 банок кофе.

Обворовывать магазины 26-летнему москвичу помогал подельник, который отвлекал охрану. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Его товарища разыскивает полиция, уточняет "Подмосковье сегодня".