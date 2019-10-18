Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москве задержан кофейно-шоколадный вор

Столичный сладкоежка попал под статью

В один из супермаркетов Москвы наведался любитель шоколада и вынес из магазина 360 плиток сладкого лакомства. Другую торговую точку он опустошил на 100 банок кофе. 

Обворовывать магазины 26-летнему москвичу помогал подельник, который отвлекал охрану. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. 

Его товарища разыскивает полиция, уточняет "Подмосковье сегодня".

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей