Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
381 новости
В один из супермаркетов Москвы наведался любитель шоколада и вынес из магазина 360 плиток сладкого лакомства. Другую торговую точку он опустошил на 100 банок кофе.
Обворовывать магазины 26-летнему москвичу помогал подельник, который отвлекал охрану. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Его товарища разыскивает полиция, уточняет "Подмосковье сегодня".
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков