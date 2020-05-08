Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

ВОЗ назвала основную причину развития тяжелой формы COVID-19

Курение сильно ослабляет здоровье легких

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове объяснила, что злоупотребление табаком часто становится причиной развития тяжелой формы коронавируса. 

Сигаретный дым отражается на состоянии дыхательных путей, а никотин серьезно ослабляет здоровье легких. Последствия для курильщиков, заразившихся COVID-19, – самые печальные. Они, скорее всего, окажутся на вентиляции легких. Если процедура не поможет, пациент-курильщик может умереть, пишет "Московский комсомолец". 

Мария Ван Керкхове отметила, что даже здоровым людям важно снизить норму потребления табака, а лучше и вовсе от него отказаться. Ведь в мире каждый день от вредной привычки умирают миллионы человек. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Москве изменится режим выдачи пропусков. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Анекдоты для взрослых: горячая подборка

Свежие приколы отвлекут от тяжелых мыслей

Раскрыт возможный сценарий пика COVID-19: новости о коронавирусе в России на 8 мая

Наша страна может избежать выраженного всплеска заболеваемости новой инфекцией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

953 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей