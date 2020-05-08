Курение сильно ослабляет здоровье легких

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове объяснила, что злоупотребление табаком часто становится причиной развития тяжелой формы коронавируса.

Сигаретный дым отражается на состоянии дыхательных путей, а никотин серьезно ослабляет здоровье легких. Последствия для курильщиков, заразившихся COVID-19, – самые печальные. Они, скорее всего, окажутся на вентиляции легких. Если процедура не поможет, пациент-курильщик может умереть, пишет "Московский комсомолец".

Мария Ван Керкхове отметила, что даже здоровым людям важно снизить норму потребления табака, а лучше и вовсе от него отказаться. Ведь в мире каждый день от вредной привычки умирают миллионы человек.

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