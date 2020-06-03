Исследователи пришли к интересным выводам

Специалисты проанализировали генетические данные около двух тысяч носителей инфекции. Выяснилось, что люди со второй группой крови более уязвимы к COVID-19, результаты опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

Еще в марте медики в Китае заметили, что носители второй группы крови на 20% чаще попадали в больницы с симптомами коронавируса, а носители первой – на 30% реже.

Ученые проанализировали геномы 1980 жителей Испании и Италии. На вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли мутации на третьей и девятой хромосоме. По мнению специалистов, подобные генетические различия следует учитывать во время лечения.