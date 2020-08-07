Финансовые организации стремятся получить доход без риска для себя, но тайно от граждан

В период экономической нестабильности, когда население теряет доход и растет число невозвратных кредитов, банки ищут новые способы заработать без риска для себя. Одним из наиболее популярных методов в последнее время стал "мисселинг" – навязывание услуг, зачастую незаметное для клиента.

"Банк может включить страхование при выдаче кредита или кредитной карты, при этом заранее клиент не будет знать об этом. И не обязательно подписывать какие-то дополнительные соглашения. Достаточно пропустить поле для проставления отметки об отказе от страховки, и банк на законных основаниях может начать списывать деньги",

– рассказал "Утро.ру" преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

С другой стороны, банк может ставить условие – или клиент соглашается на страховку, или процент по кредиту будет выше. Это вполне законно. В данном случае граждане должны сами подсчитать, какой вариант им более выгоден.

Еще один способ обогащения банка за счет клиента – навязывание более дорогой в обслуживании карты. "Золотая", "платиновая" и т.д. – часто люди соглашаются, не глядя на предлагаемые условия, не сознавая, нужна ли им эта дорогая программа.

Оценивать свои потребности рекомендуется и при согласии на SMS-уведомления о транзакциях, напомнил читателям "Утро.ру" вице-президент QBF Владимир Масленников. С одной стороны, это удобно, да и ежемесячная плата за такие сообщения невелика. Но если карт много, то общая сумма набегает внушительная. А ведь бывает, что многие карты лежат без дела, расплачиваются ими люди редко. По сути, SMS-уведомления по ним не нужны, достаточно периодически заходить в банковское приложение.

Дорого обходится гражданам и невнимательность при совершении платежей. Нередко система устроена так, что клиентам навязывается подписка на автоплатеж. Эта функция полезна, например, при оплате ЖКХ, отмечает Масленников. Но если перевод был разовый, допустим, оплата услуг за родственника, и в этот момент случайно произошла подписка на автоплатеж, то последующие списания средств будут неприятным сюрпризом для человека.

Нужно сохранять бдительность при каждой банковской операции – будь то оформление кредита или денежный перевод, подчеркивают эксперты. Чтобы избежать ненужных трат, следует придерживаться основных принципов:

изучить заранее интересующий вас вопрос

внимательно читать, что подписываете

брать только то, зачем пришли

просить выписки по проводимым операциям, чтобы отследить свой денежный поток.

И следует помнить, рекомендует Рогачевский: вы обнаружили незамеченный ранее банковский продукт или услугу – это не конец света. Нужно просто пойти и отказаться.



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