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На Аляске нашли древние пирамиды

На Аляске нашли древние пирамиды
Фото: Therin-Weise/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Постройкам около 11 тысяч лет

Американские ученые нашли в Аляске остатки древних поселений и каменных пирамид. Археологи считают, что обнаруженные постройки примерно вдвое древнее знаменитых египетских пирамид. 

Специалисты из США исследовали тундровое плато возле одного из хребтов на Аляске. Пирамиды на Аляске отыскали на перевале Ховарда, где ранее была построена станция метеорологов. Ученые определили, что каменные постройки служили ловушками для оленей, куда в древности загоняли зверей, передает Anchorage Daily News.

В древности на перевале было много пищи для туземцев, которые смогли построить поселения, несмотря на экстремальные погодные условия. 

Изучение перевала Ховарда началось в 2011 г., рассказал автор масштабного исследования Нед Розелл. 

Ранее "Утро" рассказало, что в океане обнаружили 50-метрового хищника со смертельным ядом. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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