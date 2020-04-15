На Аляске нашли древние пирамиды
Американские ученые нашли в Аляске остатки древних поселений и каменных пирамид. Археологи считают, что обнаруженные постройки примерно вдвое древнее знаменитых египетских пирамид.
Специалисты из США исследовали тундровое плато возле одного из хребтов на Аляске. Пирамиды на Аляске отыскали на перевале Ховарда, где ранее была построена станция метеорологов. Ученые определили, что каменные постройки служили ловушками для оленей, куда в древности загоняли зверей, передает Anchorage Daily News.
В древности на перевале было много пищи для туземцев, которые смогли построить поселения, несмотря на экстремальные погодные условия.
Изучение перевала Ховарда началось в 2011 г., рассказал автор масштабного исследования Нед Розелл.
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