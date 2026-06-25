Сбежавший из России комик Романов рассказал о разводе

Артист поделился личными переживаниями

Жизнь стендап-комика за кулисами часто оказывается не такой веселой, как на сцене. Уехавший из России Дмитрий Романов, ныне проживающий в Португалии, во время своего концерта поделился личными переживаниями о разводе, заставив публику и смеяться, и сочувствовать одновременно.

Выступая перед зрителями, он с присущей ему иронией проанализировал суть расставаний. По мнению беглого артиста, этот процесс редко бывает справедливым.

"Если ты хочешь разойтись, то ты скотина, если она хочет разойтись – это потому, что ты скотина. Разойтись с женщиной по обоюдному согласию значит, что вы оба согласились с тем, что ты скотина".

Помимо философских размышлений, комик затронул и бытовые детали разрыва. Оказалось, что главным трофеем в их споре с экс-возлюбленной стала собака, которую бывшая супруга забрала себе.

А в попытках наладить личную жизнь после тяжелого периода Романов даже обращался к современным технологиям, пытаясь найти утешение через приложение для знакомств Tinder. Этот опыт, судя по всему, также стал отличным материалом для его новых шуток.

Ранее сбежавшая звезда "Первого канала" дал два совета эмигрантам.