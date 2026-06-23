Ваенга резко похудела: россияне не узнают певицу — свежее фото

Ваенга резко похудела: россияне не узнают певицу — свежее фото
Елена Ваенга. Фото: соцсети
Знаменитость очень помолодела

Елена Ваенга произвела настоящий фурор своим появлением на публике. Поклонники едва узнали артистку – певица заметно похудела, посвежела и, по мнению восхищенных фанатов, стала выглядеть значительно моложе своего возраста.

Исполнительница хита "Курю" приехала в Выборг вместе с семьей накануне сольного концерта. Во время поездки она посетила спектакль в местном Доме культуры, куда отправилась вместе с сыном и близкими подругами.

Для выхода в свет знаменитость выбрала простой, но эффектный образ. Певица появилась в черной блузке, белой юбке в черный горох и изящных туфлях с бусинами. Особое внимание привлекло то, что артистка полностью отказалась от макияжа и показала себя без привычных для звезд косметических ухищрений.

Фото: соцсети

Снимками из Выборга Елена поделилась в социальных сетях. Фотографии быстро разлетелись по интернету и вызвали бурную реакцию подписчиков. Многие отметили, что артистка выглядит великолепно, а перемены во внешности явно пошли ей на пользу.

Пользователи засыпали певицу комплиментами. В комментариях восхищались ее стройной фигурой, естественной красотой и свежим внешним видом. Многие пишут, что не могут оторвать взгляд от новых фотографий артистки. 

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела Ксения Собчак, которая вышла в свет в очень дорогом наряде.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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