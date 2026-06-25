Звезда "Глухаря" Котлярский временно лишился слуха

Звезда "Глухаря" лишился слуха: подробности
Владислав Котлярский и Виктория Тарасова. Кадр: "Глухарь"
Знаменитость перепугал фанатов

Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Глухарь" Владислав Котлярский столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за резкого ухудшения слуха знаменитости пришлось обратиться за медпомощью.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артист жаловался на сильную заложенность ушей, общее недомогание и головную боль. После обследования медики установили, что слуховые проходы оказались полностью забиты серными пробками, из-за чего знаменитость лишился возможности слышать.

Специалисты провели необходимую процедуру по очистке слуховых проходов. После удаления серных масс слух любимца публики восстановился, и неприятные симптомы полностью исчезли.

Артист окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 2002 году. В разные годы он играл на сцене театра "У Никитских ворот", театра-студии под руководством Олега Табакова и Камерного драматического театра "Арт Хаус".

За годы творческой карьеры актер снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли в проектах "Глухарь", "Карпов" и "Интерны".

Ранее стало известно о трагедии в сфере российского кинематографа.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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