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Дневной сон оказался опасным для здоровья

Фото: www.globallookpress.com
Люди, которые дремлют в светлое время суток, подвержены слабоумию

Американские медики выяснили, что пенсионеры, испытывающие сонливость в светлое время суток, чаще страдают от деменции. Так, желание нарушить режим дня сигнализирует о вероятном развитии болезни Альцгеймера.

Ученые проанализировали данные мозговых волн, которые получили с помощью переносных электроэнцефалографических мониторов, у 119 человек старше 60 лет. У добровольцев был дефицит сна в глубокой фазе. С нее начинается весь цикл, а сокращение необходимого времени для восстановления организма происходит за счет этого периода.

Оказалось, что у пациентов, которые спали днем, было большое содержание тау-белка. Эта молекула разрушает нейроны и способствует образованию нейрофибриллярных клубков в мозге, которые обнаруживают при Альцгеймере. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Translational Medicine

Болезнь Альцгеймера – вид старческого слабоумия, который проявляется в виде постепенного ухудшения памяти и корковых очаговых расстройств – диффузной атрофии головного мозга. 

Полина ИВАНОВА
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