Эрнест Макаренко: Музыкантов на Сахарова пригласили для создания видимости толпы

Также общественный деятель отметил присутствие ЛГБТ-сообществ, городских сумасшедших и прочих фриков, которые выдвигали абсурдные лозунги и вели себя вызывающе

За состоявшимся в выходные митингом в Москве наблюдал блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко. Он считает, что интерес у подавляющего большинства граждан, прибывших на согласованную акцию, вызвал бесплатный концерт на площади Сахарова.

Макаренко уверен, что оппозиция была вынуждены пригласить на митинг звезд шоу-бизнеса, иначе к ним опять никто бы не пришел. Организаторам на этот раз было важно показать массовость мероприятия.

Общественный деятель также подметил тот факт, что на проспекте собралось много зевак, которые даже не в курсе имен кандидатов в депутаты в Мосгордуму. Блогер уверен, что москвичи и туристы не поддерживают организаторов подобных мероприятий, поскольку им просто это не интересно.

Напомним, 10 августа состоялся очередной митинг оппозиции на проспекте Сахарова. На этот раз согласованный с властями. Концерт проводился в поддержку независимых депутатов, которых, по мнению оппозиции, необоснованно не допустили до выборов в МГД.

В свою очередь, глава Центра политического анализа Павел Данилин говорит, что оппозиция снова потерпела поражение. Пытаясь привлечь к митингу известных рэперов и блогеров, либералы превратили акцию протеста в концерт. Таким образом, они показали свою беспомощность, уверен Данилин.

Концерт на проспекте Сахарова проводился в поддержку недопущенных до выборов кандидатов, у которых ЦИК нашел сфальсифицированные подписи. Так, у соратницы Навального Любови Соболь обнаружили 14% ненастоящих автографов. Кроме того, в ее листах нашли подписи "мертвых душ".