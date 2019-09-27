Вода, шоколад и ягоды могут действовать не хуже ядов

Всем известные продукты могут быть опасны – дело лишь в дозировке.

Даже обычная вода вызовет летальный исход, если выпить ее слишком много. Считается, что смертельная доза – 6 литров. После этого клетки в организме начинают набухать, затем появляются судороги, головные боли, и человек умирает.

Ядовиты и некоторые фрукты и ягоды. К примеру в вишневых косточках содержится цианид. Если съесть пару штук, ничего страшного не произойдет, однако раскалывать косточки и употреблять их содержимое ни в коем случае нельзя.

Кофеин некоторые ученые считают своего рода наркотиком. Поскольку это вещество провоцирует учащенное сердцебиение, пить кофе необходимо в не слишком больших количествах. Опасная доза для здоровья – 1 чашка кофе на килограмм веса – 70 чашечек кофе способны убить человека, весящего 70 килограммов.

Даже шоколада бывает слишком много. Содержащийся в этом лакомстве теобромин опасен для здоровья. Умереть можно, если съесть 85 плиток шоколада, сообщает "Медик Форум".