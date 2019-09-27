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Названы смертельные дозы обычных продуктов

Размер имеет значение: смертельные дозы обычных продуктов
Фото: www.globallookpress.com
Вода, шоколад и ягоды могут действовать не хуже ядов

Всем известные продукты могут быть опасны – дело лишь в дозировке.

Даже обычная вода вызовет летальный исход, если выпить ее слишком много. Считается, что смертельная доза – 6 литров. После этого клетки в организме начинают набухать, затем появляются судороги, головные боли, и человек умирает. 

Ядовиты и некоторые фрукты и ягоды. К примеру в вишневых косточках содержится цианид. Если съесть пару штук, ничего страшного не произойдет, однако раскалывать косточки и употреблять их содержимое ни в коем случае нельзя. 

Кофеин некоторые ученые считают своего рода наркотиком. Поскольку это вещество провоцирует учащенное сердцебиение, пить кофе необходимо в не слишком больших количествах. Опасная доза для здоровья – 1 чашка кофе на килограмм веса – 70 чашечек кофе способны убить человека, весящего 70 килограммов. 

Даже шоколада бывает слишком много. Содержащийся в этом лакомстве теобромин опасен для здоровья. Умереть можно, если съесть 85 плиток шоколада, сообщает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
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