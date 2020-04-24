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Рамадан: что нельзя делать в священный для мусульман месяц

Рамадан: что нельзя делать в священный для мусульман месяц
Фото: pixabay.com
Верующим запрещено питаться и пить воду в светлое время суток

Священный месяц Рамадан является большим праздником для мусульман. Это время верующие посвящают духовному воздержанию и посту. В 2020 г. праздник начался в ночь на 24 апреля и продлится до 23 мая. Что можно и нельзя делать в Рамадан – в материале "Утро.ру".

В течение праздничного месяца мусульмане много времени посвящают чтению Корана и активно занимаются благотворительностью. Все размышления верующего человека в это время должны быть чисты от дурных мыслей.

В месяц Рамадан увеличивается число намазов (молитв). Вместо традиционных пяти их становится шесть.

Беременные и кормящие женщины, а также пожилые, немощные и несовершеннолетние могут не соблюдать пост. При этом человек с душевным расстройством считается заболевшим и тоже может воздержаться от поста.

Кроме того, отказаться от следования традиционным правилам Рамадана могут путники, которые находятся в долгой дороге. Однако по завершению путешествия они обязаны восполнить все пропущенные дни поста.

Главный запрет Рамадана – это прием пищи в дневное время суток. Пить воду тоже не разрешается.  

Кроме этого, в священный месяц мусульмане должны отказаться от курения и близких любовных отношений.

Верующие также не должны принимать лекарства, исключение допускается только для инъекций.

Ранее "Утро" рассказало, что нельзя делать на Светлой неделе.

Ольга ФЕДОРОВА

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