Особое отношение к питанию позволит сбросить лишние килограммы без спорта

Некоторые мужчины после 40 лет сталкиваются с проблемой "пивного" живота. Для того, чтобы похудеть и достичь плоского торса необязательно истязать себя в спортзале. Главное – это соблюдать правила питания.

Первым делом необходимо считать калории. Каждый день нужно есть одно и то же количество калорий – около 2000. Есть здоровые продукты. При этом соотношение белков, жиров и углеводов можно чередовать. Например, 45%, 15% и 40% или 55%, 25% 10% соответственно.

Каждый день важно измерять объем талии, если сантиметры не уходят, а масса тела не сокращается в течение четырех дней такой диеты, то стоит урезать ежедневную калорийность еще на 5-10%.

Как пишет автор канала "Фитнес тренер Юрий Спасокукоцкий" в Яндекс.Дзене, достичь плоского живота можно только, соблюдая такие правила питания. Однако спорт усилит эффект, но не стоит зацикливаться на кардио тренировках. Простая зарядка с 8-12 повторениями упражнений с перерывами в три минуты между сетами позволит достичь не просто плоского, но и красивого торса.