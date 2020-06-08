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В Библии нашли шифр изменивших мир событий

Послания оказались закодированными

В Ветхом Завете Библии обнаружили закодированные послания о многих событиях. Первым об этом рассказал Исаак Ньютон. Позже математик Элия Рипс изобрел компьютерную программу, расшифровавшую все пророчества.

В числе таких предсказаний были исторические события, изменившие мир. Это Октябрьская революция в России, открытие Америки Колумбом, холокост, французская революция, теракт в Мадриде (2004 г.) и многое другое.

Кроме того, в Ветхом Завете оказались зашифрованы имена Наполеона, Гитлера, Мартена Лютера Кинга и Сталина. Машина также выдала информацию о том, что новый переворот в мире начался в 2007 году.

Изобретенная программа настолько поразила журналиста Майкла Дроснина, что он написал книгу "Обратный отсчет библейского кода", рассказывают на портале "Волковыск. BY".

Юлия ЕВГРАФОВА

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