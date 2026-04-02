Петр Чернышев отказался от поисков новой любви после смерти Заворотнюк

Никаких отношений: Петр Чернышев хранит память жены и не ищет новую любовь
Петр Чернышев. Фото: АГН Москва
Фигурист проводит все свободное время с дочерью

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось бы 55 лет. Актриса ушла из жизни весной 2024 года, оставив после себя мужа Петра Чернышева и троих детей. Слухи о том, что у вдовца появилась новая пассия по имени Алена, оказались ложью, передает "КП".

Все свободное время Петр проводит с дочерью Милой. Они живут вместе с мамой Анастасии, Валентиной Борисовной. Девочка занимается фигурным катанием и театральной студией, а в свободное время участвует с отцом в ледовых шоу.

"Хочется, чтобы девочка росла многосторонне развивающейся – и музыкой, и танцами, и литературой. У нас есть замечательный пример – наша мамочка, Настенька", – говорит Чернышев.

Старшие дети актрисы – Анна и Майкл от первого брака – живут отдельно. Анна воспитывает двухлетнего сына в Дубае и Москве, Майкл преподает английский. Оба, по словам близких, внешне очень похожи на мать. При этом Чернышев сохранил с ними теплые отношения, они часто общаются и встречаются.

Загородный дом в Подмосковье, который когда-то фигурировал в новостях из-за кредитной истории, еще при жизни Заворотнюк переписан на ее мать и Милу.

Кстати, подруга Анастасии Заворотнюк Марина Потапова недавно заявляла, что Петр будет до конца верен покойной супруге. "Какая Алена? Петр всю жизнь будет верен Анастасии", – говорила она, опровергая слухи о новом романе фигуриста. По словам Потаповой, Чернышев часто навещает могилу супруги, а в годовщину смерти принес два огромных букета красных и белых роз. 

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
