Алферова призналась, что ее мама страдала в отношениях с Абдуловым

Александр Абдулов. Фото: kino-teatr.ru (кадр из фильма "Ищите женщину" (1982)
Атмосфера в тот момент была для актрисы гнетущей

51-летняя актриса Ксения Алфёрова в интервью Лауре Джугелии впервые откровенно высказалась о том, как складывались ее отношения с отчимом, легендарным актером Александром Абдуловым. По ее словам, атмосфера в доме порой была невыносимой.

"Мама плакала, я думала, когда же он уже уйдет. Нельзя при девочке унижать маму, говорить плохие слова. Это рикошетом попадает на ребенка, он все это принимает на свой счет. Это убийственно", – говорит актриса.

Несмотря на это, Алферова всегда считала Абдулова отцом – он удочерил ее, когда женился на Ирине Алферовой. Ксения тепло вспоминает о покойном актере, но не скрывает, что пережила из-за него немало боли.

Кстати, единственная родная дочь Абдулова – Евгения, родившаяся в 2007 году– сейчас очень похожа на отца. Ранее она пробовала силы в актерстве, но со временем сменила ориентиры.

Алферова говорит, что пыталась наладить контакт со сводной сестрой. Увы, отношения не сложились. И затем Ксения поняла: отчима нет, а Евгения – "какой-то чужой человек".

"И это не моя обида говорит. Просто был ряд поступков, которые… В общем, просто другой человек, с которым нет единения", – говорит актриса.

Она отмечает, что Евгения, несмотря ни на что, получилась очень талантливой. По ее словам, им с дочерью Ксении Евдокией даже пришлось стать ровесницами – разница всего на три месяца. Однако, несмотря на желание общаться, актриса убеждена: насилие над чувствами недопустимо.

Напомним, сам Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году после тяжелой борьбы с раком.

Источник: Fametime TV ✓ Надежный источник

