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Как добровольцы остановили десант ВСУ в Луганске: мнение эксперта

Владимир Зеленский ранее почтил память погибших военных

Ровно шесть лет назад был сбит украинский самолет Ил-76. На его борту находился десант Вооруженных сил Украины, призванный провести карательную операцию в Луганске, которая привела бы к гибели тысяч людей.

В годовщину крушения президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военных, опустив тот факт, что ВСУ к тому времени уже обстреливали Луганск с воздуха, а погибшие военные должны были участвовать в геноциде мирного населения ЛНР.

Автор военно-политического телеграм-канала Astra Militarum Комиссар Яррик прокомментировал, какой след в истории оставил этот инцидент. 

Эксперт напомнил, что на борту сбитого Ил-76 были 40 десантников Днепропетровской бригады и 9 членов экипажа. Никто не выжил. Все они прекрасно знали, зачем и куда летят – "карать" мирное население в Донецке и Луганске лишь потому, что оно не поддержало Майдан и выбрало для себя русский язык.  

Комиссар Яррик задался вопросом, чем бы закончилось пребывание карателей в Луганске. Однозначно погибли бы много невинных людей.

И вот спустя шесть лет власти Украины превращают убийц в героев. На днях от лица Владимира Зеленского в его официальном телеграм-канале появилась запись: "Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76 и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость".

В ответ на это Комиссар Яррик напомнил, что военные погибли не за независимость Украины, а потому что шли убивать. Несмотря на военную службу и, возможно, хорошую репутацию у себя в подразделении, эти люди собирались уничтожать своих сограждан.  

Также Яррик отметил, что и.о. президента Украины Александр Турчинов и Генштаб ВСУ планировали организовать из ЛАП своеобразный хаб, чтобы перебрасывать военных напрямую к мирным окраинам Луганска. Также есть данные о 19 грузовых военных бортах, которые прибыли в аэропорт в июне.

Ранее военный эксперт размещал в своем телеграм-канале историю о дневнике ополченца ЛНР Александра Чепишко, который приехал из Сызрани в Луганск в 2014 г. и погиб в битве за Луганский аэропорт. Записи в дневнике хорошо иллюстрируют, от кого на самом деле русские люди ехали защищать население Донбасса.

"Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать: "Как же это плохо и неправильно". Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верили, чем дорожим и что любим? Все то, за что погибли 69 лет назад десятки миллионов людей!" – писал Александр Чепишко отцу.

За время пребывания в самом эпицентре событий в ЛНР доброволец сделал некоторые выводы о природе Вооруженных сил Украины. Тех самых, которые устроили геноцид мирного населения, не моргнув глазом. Вот что он пишет о действиях украинских карателей:

"Город расстреливают из орудий. По мирному городу, где живут обычные люди! Погибших не могут достать из-под завалов месяцами. Людей просто не успевают доставлять в больницы… Именно тут я осознал, что придется воевать не с украинскими военными, и не с боевиками, как в чеченскую (войну), а с самыми настоящими животными – нацистами, фашистами, других слов у меня нет!".

Анна СОРОКИНА

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