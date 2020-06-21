На ФАН стал доступен текст новой резолюции США по Пригожину

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Американские политики в очередной раз увидели в
нем "угрозу" национальной безопасности США. В тексте резолюции прописаны не
только причины, по которым следует "наказать" Пригожина, но и обращение к администрации
президента и обеим палатам Конгресса с призывом разработать план по
противодействию россиянину.
В США не утихают протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, в 28 штатах для купирования беспорядков привлечены силы Национальной гвардии. В это же время политики США нашли "внешнего врага" и разработали проект резолюции. Так, представители обеих ведущих партий страны – демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио – призвали Белый дом и Сенат США составить план по противостоянию российскому предпринимателю. Это уже не первое обращение с призывами к мерам против Евгения Пригожина, аналогичный документ ранее был внесен в Палату представителей Конгресса.
ФАН представил полный перевод текста резолюции на сайте.
116-й конгресс
2-я сессия
H. RES. 996
Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров.
В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
11 июня 2020 года
Г-н Энгель (от себя лично Г-Н Фитцпатрик, г-н Китинг и Г-Н Кинцингер) представил следующую резолюцию, которая была передана Комитету по иностранным делам
РЕЗОЛЮЦИЯ
Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США, а также их союзников и партнеров.
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