На ФАН стал доступен текст новой резолюции США по Пригожину

В Конгрессе США призвали ужесточить санкционные меры против российского бизнесмена Евгения Пригожина

Американские политики в очередной раз увидели в нем "угрозу" национальной безопасности США. В тексте резолюции прописаны не только причины, по которым следует "наказать" Пригожина, но и обращение к администрации президента и обеим палатам Конгресса с призывом разработать план по противодействию россиянину.



В США не утихают протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, в 28 штатах для купирования беспорядков привлечены силы Национальной гвардии. В это же время политики США нашли "внешнего врага" и разработали проект резолюции. Так, представители обеих ведущих партий страны – демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио – призвали Белый дом и Сенат США составить план по противостоянию российскому предпринимателю. Это уже не первое обращение с призывами к мерам против Евгения Пригожина, аналогичный документ ранее был внесен в Палату представителей Конгресса.

ФАН представил полный перевод текста резолюции на сайте.

116-й конгресс

2-я сессия

H. RES. 996

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров.

В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

11 июня 2020 года

Г-н Энгель (от себя лично Г-Н Фитцпатрик, г-н Китинг и Г-Н Кинцингер) представил следующую резолюцию, которая была передана Комитету по иностранным делам

РЕЗОЛЮЦИЯ

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США, а также их союзников и партнеров.