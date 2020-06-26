В США показали "Конкорд" будущего

В США показали "Конкорд" будущего
Кадр youtube.com
Америка хочет застолбить пассажирский гиперзвук

Американское специализированное издание Awiation Week опубликовало фотографии демонстратора XB-1 производства компании Boom. Это уменьшенная в три раза версия самолета, который должен совершить революцию в гражданской авиации, как когда это сделали "Конкорд" и Ту-144.

XB-1, рассчитанный на 75 пассажиров, будет разгоняться до скорости 2,2 Маха и вернет сверхзвуковые авиалайнеры в игру. По крайней мере, так заявляют разработчики.

"Конкорд" перевез огромное количество не бедных пассажиров, соответственно XB-1 также, вероятно, будет рассчитан на состоятельных путешественников и бизнесменов.

У XB-1 острый нос и дельта-крыло как у "Конкорда", однако на новом самолете оно расположено в верхней части фюзеляжа и преимущественно сделано из композитных материалов, а не из специальных алюминиевых сплавов. Двигатель "единицы" General Electric J85 трехтактный, а воздухозаборник самолета находится на фюзеляже – еще одно отличие от "Конкорда".

На данный момент, по словам главы Boom Блейка Шолля, испытывается прочность конструкции вертикального хвоста, а шасси тестируют на прочность.

Собирается демонстратор в штате Денвер, а летные испытания пройдут в пустыне Мохаве в Калифорнии. По плану XB-1 возьмет первых пассажиров в конце этого десятилетия.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
Ответить
Трёхтактный турбореактивный двигатель - это наверное ОЧЕНЬ КРУТО?
1
новости партнеров

Приметы на 27 июня: что нельзя делать в День святого Елисея

Если сегодня внимательно последить за погодой, можно узнать прогноз на неделю вперед

Лукашенко вслед за Россией меняет Конституцию

Основной закон страны планируют переписать за два года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

766 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей