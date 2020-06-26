Америка хочет застолбить пассажирский гиперзвук

Американское специализированное издание Awiation Week опубликовало фотографии демонстратора XB-1 производства компании Boom. Это уменьшенная в три раза версия самолета, который должен совершить революцию в гражданской авиации, как когда это сделали "Конкорд" и Ту-144.

XB-1, рассчитанный на 75 пассажиров, будет разгоняться до скорости 2,2 Маха и вернет сверхзвуковые авиалайнеры в игру. По крайней мере, так заявляют разработчики.

"Конкорд" перевез огромное количество не бедных пассажиров, соответственно XB-1 также, вероятно, будет рассчитан на состоятельных путешественников и бизнесменов.

У XB-1 острый нос и дельта-крыло как у "Конкорда", однако на новом самолете оно расположено в верхней части фюзеляжа и преимущественно сделано из композитных материалов, а не из специальных алюминиевых сплавов. Двигатель "единицы" General Electric J85 трехтактный, а воздухозаборник самолета находится на фюзеляже – еще одно отличие от "Конкорда".

На данный момент, по словам главы Boom Блейка Шолля, испытывается прочность конструкции вертикального хвоста, а шасси тестируют на прочность.

Собирается демонстратор в штате Денвер, а летные испытания пройдут в пустыне Мохаве в Калифорнии. По плану XB-1 возьмет первых пассажиров в конце этого десятилетия.