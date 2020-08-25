Мужчине сделали экстренную трепанацию черепа

В Пушкино россиянин пришел в местную больницу из-за постоянных головных болей – он хотел сделать КТ, но не успел дождаться результатов. В коридоре после процедуры ему стало плохо – доктора едва успели подхватить его.

Врачи отправили мужчину на операцию и удалили гематому, которая, вероятно, образовалась две недели назад. Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", если бы россиянин находился далеко от больницы, например, на даче, спасти бы его не удалось.

На следующий день после операции житель Подмосковья уже ходил и разговаривал, а через неделю его отправили домой. Через шесть месяцев ему придется перенести еще одну операцию – врачи должны вставить титановую пластину.