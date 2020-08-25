Врачи случайно спасли жителя Подмосковья с опасной гематомой мозга

Мужчине сделали экстренную трепанацию черепа

В Пушкино россиянин пришел в местную больницу из-за постоянных головных болей – он хотел сделать КТ, но не успел дождаться результатов. В коридоре после процедуры ему стало плохо – доктора едва успели подхватить его. 

Врачи отправили мужчину на операцию и удалили гематому, которая, вероятно, образовалась две недели назад. Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", если бы россиянин находился далеко от больницы, например, на даче, спасти бы его не удалось. 

На следующий день после операции житель Подмосковья уже ходил и разговаривал, а через неделю его отправили домой. Через шесть месяцев ему придется перенести еще одну операцию – врачи должны вставить титановую пластину. 

Полина ИВАНОВА

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