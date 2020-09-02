Уплаченные Пригожиным долги ФБК пойдут на закупку современного оборудования в школьные столовые

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"Наша компания "Московский школьник" получила от Евгения Пригожина деньги в сумме 87 658 462 рубля и после уплаты налога планирует перечислить их в СРО", – заявил Памфилов.
Год назад блогер и его команда выпустили лживое расследование о комбинате питания. Решением суда Навальный и его команда были обязаны удалить все материалы, связанные с "Московским школьником", а также выплатить предприятию 87,7 млн рублей в качестве компенсации.
Ответчики этого не сделали, поэтому Евгений Пригожин погасил их долг, чтобы комбинат мог и дальше нормально функционировать. По словам Памфилова, эти деньги будут вложены в конкурс "Мой школьный ресторан", в рамках которого преображаются школьные столовые.
Цель начинания – "повышение культуры питания школьников" и создание комфортных и стильных мест, где учащиеся смогут не только пообедать, но и пообщаться, отдохнуть. Благодаря проекту уже преобразились около 140 пищеблоков столицы.
Над этим работают не только строители, но и дизайнеры, художники, превращающие столовые в стильные дизайнерские помещения. Тематика интерьера каждый раз разная – космос, поэзия.
Подсобки тоже меняются – их оборудуют современной техникой. Приятно удивляет и меню, в котором помимо традиционных макарон с сыром и котлет с пюре появляются такие блюда, как паста, пицца, бургеры, греческий салат, салат "Цезарь".
Неизменным остается одно – соблюдение требований Минздрава РФ и норм Роспотребнадзора касательно питания для детей.
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