Уплаченные Пригожиным долги ФБК пойдут на закупку современного оборудования в школьные столовые

Глава пищевого комбината «Московский школьник» Павел Памфилов рассказал, куда предприятие вложит денежные средства, полученные от бизнесмена Евгения Пригожина. Ранее петербургский предприниматель погасил перед комбинатом долг блогера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и ФБК

"Наша компания "Московский школьник" получила от Евгения Пригожина деньги в сумме 87 658 462 рубля и после уплаты налога планирует перечислить их в СРО", – заявил Памфилов.

Год назад блогер и его команда выпустили лживое расследование о комбинате питания. Решением суда Навальный и его команда были обязаны удалить все материалы, связанные с "Московским школьником", а также выплатить предприятию 87,7 млн рублей в качестве компенсации.

Ответчики этого не сделали, поэтому Евгений Пригожин погасил их долг, чтобы комбинат мог и дальше нормально функционировать. По словам Памфилова, эти деньги будут вложены в конкурс "Мой школьный ресторан", в рамках которого преображаются школьные столовые.

Цель начинания – "повышение культуры питания школьников" и создание комфортных и стильных мест, где учащиеся смогут не только пообедать, но и пообщаться, отдохнуть. Благодаря проекту уже преобразились около 140 пищеблоков столицы.

Над этим работают не только строители, но и дизайнеры, художники, превращающие столовые в стильные дизайнерские помещения. Тематика интерьера каждый раз разная – космос, поэзия.

Подсобки тоже меняются – их оборудуют современной техникой. Приятно удивляет и меню, в котором помимо традиционных макарон с сыром и котлет с пюре появляются такие блюда, как паста, пицца, бургеры, греческий салат, салат "Цезарь".

Неизменным остается одно – соблюдение требований Минздрава РФ и норм Роспотребнадзора касательно питания для детей.